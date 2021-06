Mercato, il Milan pensa ad Ünder per sostituire Çalhanoğlu

Tra la lista degli esuberi della Roma figura anche Cengiz Under. L’attaccante turco, di ritorno dal prestito in Premier League con il Leicester, non ha disputato una buona annata e dovrà trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan starebbe pensando al classe 1997 per sostituire il compagno di nazionale Hakan Çalhanoğlu passato all’Inter a parametro zero. Il suo nome era già stato accostato alla squadra rossonera nella sessione di mercato invernale, chissà che possa diventare ora un obiettivo concreto visto lo slot liberato dal fantasista turco.