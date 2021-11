Mercato, il Manchester United pensa a Garcia. C’è anche l’idea Fonseca

Allenatori ex Roma nel destino del Manchester United. Dopo la sconfitta con il Watford di Claudio Ranieri (4-1), Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato. Ora il club inglese è alla ricerca di un sostituto. Come riportato da manchestereveningnews.co.uk, tra i vari nomi presi in considerazione c’è anche quello di Rudi Garcia.

Il francese ha terminato la scorsa stagione l’esperienza biennale al Lione ed ora collabora con Canal + come commentatore, motivo per cui era presente a Manchester ieri, dove ha commentato il successo del City sul PSG. L’ex allenatore della Roma ha così risposto alla domanda circa l’interesse dello United: “Non commento le voci riguardo la mia carriera, non dirò niente. Sono qui per commentare la partita tra Manchester City e PSG”. Nella lista dei possibili candidati c’è anche Paulo Fonseca, accostato anche al Tottenham in estate.