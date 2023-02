Lo United guarda in Italia in cerca di un nuovo attaccante. L’obiettivo principale è Osimhen, in alternativa c’è Harry Kane del Tottenham. Se gli inglesi non dovessero riuscire ad ingaggiare nessuno dei due, potrebbero virare sul numero 9 della Roma Tammy Abraham. Questo è quanto riporta Telegraph. L’attaccante giallorosso al momento dall’inizio del 2023, dopo un periodo difficilissimo, è a quota 3 gol e 3 assist in 9 partite.