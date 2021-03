Mercato, il Manchester City annuncia l’addio di Aguero a fine stagione

Adesso è ufficiale: il Manchester City e Sergio Aguero si saluteranno al termine della stagione. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese che sul proprio portale ufficiale ha ripercorso la carriera dell’attaccante acquistato nel 2011 e attualmente miglior marcatore della storia del club. Il presidente Al Mubarak ha rivelato che una statua del giocatore è stata commissionata per dirgli addio. Anche una serie di mosaici a lui dedicati verranno installati presso la City Football Academy. Queste le parole di Al Mubarak:

“Il contributo di Aguero nel Manchester City nel corso di questi 10 anni non può essere sottovalutato. La sua leggenda rimarrà per sempre indelebile tra coloro che amano la nostra maglia. Non è ancora il momento delle parole o dei discorsi d’addio, c’è ancora molto da fare prima di salutarsi. Nel frattempo è un onore per me annunciare la costruzione di una statua per Aguero insieme a quelle già in costruzione per David Silva e Kompany”.