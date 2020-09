Mercato, Il Manchester abbassa le pretese: 18 milioni per Smalling

Il ritorno di Chris Smalling nella Capitale sembra essere difficile. Fonseca continua a chiedere il difensore, ma convincere il Manchester United è impresa ardua. Inoltre le indiscrezioni che vedevano il classe ’89 in orbita Inter preoccupavano i giallorossi. Ma il club inglese sembra aver ceduto, dopo tanti mesi. Secondo quanto riportato dal Dailymail.co.uk., il Manchester avrebbe abbassato le pretese. I Red Devils, che inizialmente non volevano scendere sotto i 20 milioni di euro, ora chiedono 18 milioni. La Roma però sembra ferma e non vuole andare oltre i 12 milioni.