Il Liverpool sarebbe piombato con prepotenza su Federico Chiesa. Come riportato da Nicolò Schira, i Reds avrebbero offerto all’ex Fiorentina, un contratto da 5 milioni a stagione, sino al giugno del 2028. La società inglese starebbe trattando con la Juventus, che chiede 15 milioni di euro per il cartellino dell’Azzurro. Chiesa è stato accostato alla Roma in diverse occasioni nel corso del mercato estivo.