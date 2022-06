Mercato, il Leeds si inserisce nella corsa a Roca: i dettagli

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il Leeds sta trattando l’acquisto di Marc Roca dal Bayern. Il club bavarese per il centrocampista continua a chiedere 15 milioni e tale valutazione non spaventa gli inglesi che sperano di chiudere la trattativa in settimana. Sul giocatore è stato registrato l’interesse di altri due club: West Ham e Roma. Per i giallorossi Roca però rappresenta alternativa a Frattesi. Solo se dovesse sfumare il mediano del Sassuolo Tiago Pinto intavolerebbe una trattativa con il Bayern Monaco.

Nei giorni scorsi, così come anche nelle precedenti sessioni di mercato, gli intermediari del giocatore lo hanno più volte offerto al club di Mourinho. Il centrocampista spagnolo classe 1996 è un mancino di 25 anni cresciuto nell’Espanyol con cui ha giocato dalle giovanili fino all’agosto del 2020 quando è stato ceduto al Bayern per nove milioni di euro. Roca nelle ultime due stagioni non è riuscito a imporsi in prima squadra, complice anche la rottura parziale del legamento collaterale della caviglia che lo ha costretto a rimanere fermo fino a metà novembre, quando ha giocato 23 minuti in Champions League.