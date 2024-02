Mercato, il Galatasaray annuncia Aurier: sfumato Celik

Ora è ufficiale: Serge Aurier è un nuovo giocatore del Galatasaray, lo ha reso noto il club turco con un comunicato stampa. Il terzino destro andrà a sostituire Sacha Boey ceduto al Bayern Monaco. Una mossa che esclude così il possibile arrivo del giallorosso Celik. Questo il comunicato del Galatasaray:

“È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Serge Alain Stephane Aurier e il suo club Nottingham Forest Football Club Limited in merito al trasferimento del giocatore. Di conseguenza, alla ex squadra del giocatore verrà pagata una commissione di trasferimento di 100.000 euro. Con il calciatore è stato firmato un contratto fino alla fine della stagione 2023/2024. Di conseguenza, al nostro calciatore verrà pagata una commissione di garanzia netta di 600.000 euro e una commissione di firma netta di 150.000 euro per la stagione 2023/2024. Viene annunciato al pubblico con rispetto”.