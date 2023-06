Benjamin Tahirovic è uno dei giovani più interessanti della rosa della Roma. il bosniaco ha esordito in Seria A soltanto in questa stagione, ma seppur con poche presenze ha riportato l’interesse di molte squadre. Come riporta gianlucadimarzio.com, tra queste ci sono: Marsiglia, Genoa, Sassuolo e Salernitana, ma è l’Ajax quella più avanti e con cui le trattative sono molto bene avviate. Gli olandesi sembrano essere quelli più intenzionati ad arrivare al centrocampista.