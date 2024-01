Mercato, il Flamengo rilancia per Viña, Cherubini resta

Il Tempo (L. P.) – Viña si avvicina sempre di più al ritorno in Brasile. Il Flamengo ha rilanciato per il terzino giallorosso, attualmente in prestito al Sassuolo. Dopo un’offerta iniziale di qualche settimana fa, poco oltre i 6 milioni, respinta da Pinto, i brasiliani sono tornati alla carica con una proposta più seria. Dopo l’arrivo della dirigenza del Flamengo in Italia nel fine settimana, il club ha alzato l’offerta a un totale di dieci milioni (7 fissi e 3 in bonus), mirando a portare il laterale a Rio de Janeiro immediatamente. La richiesta da Trigoria è stata sempre di 10 milioni, quindi l’affare sembra ora in procinto di concretizzarsi.

Nel frattempo, Cherubini rimane a Trigoria. Dopo la scoperta di una cisti al ginocchio, sia il club che il giocatore hanno concordato di continuare insieme nelle cure e nella riabilitazione, che avverranno nella Capitale. Inoltre, verrà proposto al giovane classe 2004 un rinnovo di contratto, confermando così il suo legame con la squadra giallorossa.