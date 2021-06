Il Fenerbahce vuole Cengiz Under. Il suo agente – che non è più Ramadami – non ha preso minimamente in considerazione l’ipotesi. Il turco – scrive Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport – piace a diversi club, ma per ora nessuno si è fatto avanti. La Roma spera che il classe ’97 si metta in mostra nell’Europeo.