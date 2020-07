Che il Napoli voglia cedere Milik è sotto gli occhi di tutti, che il suo posto verrà preso da Osimhen è quasi certo. L’attaccante polacco sta cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione e qualche indizio porta alla Roma. Prima in un possibile scambio con Under ed ora, come riportato da Tuttosport, il Napoli ha un desiderio: imbastire una trattativa che porterebbe Milik in giallorosso e Dzeko sotto l’ombra del Vesuvio.