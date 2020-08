Mercato, il Besiktas su Santon: il difensore detta le condizioni

Davide Santon è sempre più vicino al Besiktas. Il difensore può lasciare la Roma e l’opzione turca sembra decollare. Fonseca ne ha apprezzato la duttilità, ma ciò non è bastato a confermarlo soprattutto dopo le diverse esclusioni dettate dal cambio modulo voluto dal portoghese. Santon chiede una cessione a titolo definitivo, che non costringa il difensore a tornare nella Capitale: esclusa dunque l’ipotesi del prestito. Per l’ex Inter si tratterebbe della sua seconda esperienza all’estero dopo quella del Newcastle. Lo riporta alfredopedulla.com.