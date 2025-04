Il Tempo (G. Tur) – Nelle prossime settimane, il Benfica avvierà nuovi contatti con la Roma per il riscatto di Dahl (fissato a 8 milioni più 2 di bonus). Il club portoghese è intenzionato a superare il veto giallorosso per trattenere lo svedese. Dalla Germania, infine, spunta l’ipotesi di un ritorno di Hummels al Borussia Dortmund per disputare il Mondiale per Club.