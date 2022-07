Mercato, ieri incontro tra Pinto e l’agente di Zaniolo

Il caso Zaniolo sta tenendo banco alla Roma. Le carte di mercato possono essere cambiate o tenute a posto proprio dal numero 22. Intanto ieri il giocatore non si è allenato, ma allo stesso tempo non arriva alcuna offerta della Juventus. Come riportato da Il Tempo, poi, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore Vigorelli. Si è trattato di una chiacchierata informale, come quelle che i due trattengono quotidianamente per fare il punto della situazione.