Giostra di nomi. La Roma punta a fare del centrocampo il punto forte della squadra da consegnare a Mourinho, che tra una settimana ritroverà la squadra – ad eccezione dei nazionali – a Trigoria. Noto l’interesse per Frattesi, per cui Pinto sta mettendo a punto una strategia ad hoc, ecco che radio mercato lancia diverse voci.

Quella che più fa eco nelle orecchie dei tifosi porta in Germania ed Inghilterra, paesi cari a Marcel Sabitzer. Di proprietà del Bayern Monaco, il centrocampista austriaco – pallino della Roma – ha vissuto gli ultimi sei mesi in prestito, non tanto felice, al Manchester United. Pinto è interessato a portarlo nella Capitale, ma l’arrivo è frenato dal classico motivo: lo stipendio.

Sabitzer infatti, al netto di stagioni in penombra, viaggia su cifre altissime. L’ex Lipsia guadagna ben 12 milioni, cifra fuori portata della Roma. I giallorossi, così, sondano il campo delle alternative. Un altro centrocampista apprezzato è Musah del Valencia. Il classe 2002, statunitense con cittadinanza inglese, piace anche al Milan. Lo si apprende da La Gazzetta dello Sport.