Mercato, idea Kluivert per il Barcellona: il padre prova a convincere i blaugrana

Potrebbe avvicinarsi il giorno dell’addio di Kluivert alla Capitale. Come riporta “Don Balon”, il suo entourage l’ha offerto direttamente al Barcellona anche grazie al supporto del padre Patrick, che è stata una leggenda blaugrana e fino a poco fa era un dirigente della Primavera. Per la sua cessione la Roma chiede almeno 35 milioni. L’idea dei catalani è acquistarlo per poi girarlo in prestito, magari al Valladolid che sarebbe interessato.