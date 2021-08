Mercato, idea Juan Jesus per il Napoli

Juan Jesus potrebbe restare in Serie A. Salutata la Roma dopo cinque stagioni, il difensore brasiliano è attualmente svincolato. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, però, potrebbe presso trovare una sistemazione. Il Napoli sta infatti pensando al difensore brasiliano per sostituire Luperto, trasferitosi all’Empoli in prestito. Spalletti e Juan Jesus potrebbero così tornare a lavorare di nuovi insieme.