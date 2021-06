Mercato, idea Fonte per la difesa: il portoghese può arrivare a parametro zero

Spunta un nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese la Voix du nord, il club giallorosso starebbe pensando a Josè Fonte, difensore del Lille con cui si è laureato campione di francia. Il difensore portoghese, campione d’Europa con la sua nazionale nel 2016, potrebbe lasciare il Lille a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e il calciatore non avrebbe l’intenzione di accettare l’offerta ricevuta per il prolungamento il quale prevede un ingaggio più basso rispetto all’ultimo. Il profilo d’esperienza potrebbe essere proprio il difensore del Lille che, nonostante la sua età (38 anni) si è rivelato fondamentale per il raggiungimento del titolo in Francia.