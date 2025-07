La Gazzetta dello Sport () – Una nuova candidata per Bryan Cristante. Infatti il centrocampista della Roma, attualmente impegnato nella preparazione estiva, potrebbe essere un’idea low cost per rinforzare il centrocampo della Juventus. L’ideale sarebbe quella di un prestito, seppur i giallorossi hanno bisogno di fare cassa per portare nuovi calciatori più funzionali al gioco di Gasp.