La sessione estiva di mercato continua a regalare spunti e intrecci intriganti, soprattutto quando in ballo c’è un nome di spessore come quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano, attualmente fuori dai piani del Liverpool, potrebbe fare ritorno in Serie A: su di lui si stanno muovendo diversi club italiani, tra cui anche la Roma.

Secondo quanto riportato da FootMercato, il classe ’97 non è stato convocato per la tournée estiva dai Reds e sarebbe ormai ai margini del progetto tecnico. L’interesse dei giallorossi c’è, seppur ancora in fase embrionale. A spingere per l’operazione potrebbe essere Gian Piero Gasperini, che già ai tempi dell’Atalanta aveva espresso apprezzamento per l’ex Fiorentina e Juventus.

Tuttavia, al momento è proprio la Dea a essersi mossa con maggiore concretezza: da Bergamo sarebbe infatti già pronta un’offerta da 15 milioni di euro per riportare Chiesa in Italia. Operazione tutt’altro che semplice anche per motivi economici: l’ingaggio elevato e il contratto in scadenza nel 2028 complicano le trattative. Restano alla finestra anche Fiorentina e Bologna, pronte ad inserirsi nel caso in cui la situazione dovesse evolversi.