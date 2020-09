Mercato, Idea Brozovic se arriva Allegri

Ci sono sempre più possibilità circa la possibilità di un arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma. La partita contro la Juventus, in tal senso, diventa determinante per le sorti di Fonseca. I Fredkin vorrebbero regalare alla panchina giallorossa un profilo noto ed esperto. Ecco che il profilo di Allegri sembra essere l’ideale, ma non solo. Con l’arrivo del tecnico livornese si potrebbe pensare anche ad un colpo importante a centrocampo. Secondo calciomercato.it, infatti, i giallorossi potrebbero effettuare un’offerta per Marcelo Brozovic, in uscita dall’Inter che sta pensando ad acquistare Kantè del Chelsea. I nerazzurri per il centrocampista croato non fanno sconti e servirebbe una cifra intorno ai 40 milioni. La Roma potrebbe suddividere tale cifra con un prestito oneroso o con obbligo di riscatto.