La Roma sta sempre cercando di piazzare Roger Ibanez, che nell’ultima stagione non ha convito Mourinho che fino all’infortunio gli ha preferito Llorente. Il calciatore è valutato circa 30 milioni cifra che alla quale nessuna squadra europea si è avvicinata. Ma nei giorni scorsi, come riporta Filippo Biafora c’è stata un’offerta dall’Arabia Saudita, che però il calciatore al momento non prende in considerazione perché non vuole perdere il posto in Nazionale e dunque è stato bloccato sul nascere ogni tipo di discorso.