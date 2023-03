Mercato, i possibili sostituti di Abraham: da Lukaku a Firmino

Di un possibile ritorno in Premier League da parte di Tammy Abraham se ne parla ormai da tempo. Secondo quanto riporta calciomercato.com l’attaccante sta valutando, dopo un’annata non eccellente, di far ritorno verso casa. Il Chelsea attualmente gode di un diritto di recompra con prezzo fissato a 80 milioni di euro. Ma la Roma ha fissato il cartellino dell’attaccante inglese intorno ai 40-45 milioni di euro. Una delle possibili opzioni sarebbe quindi uno scambio tra Abraham e Romelu Lukaku, attualmente in prestito all’Inter. Tiago Pinto si guarda comunque intorno. Interesse per Roberto Firmino e Wilfried Zaha entrambi in scadenza di contratto.