Mercato, Hull City sulle tracce di Reynolds

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Bryan Reynolds, difensore della Roma attualmente in prestito al Westerlo, sarebbe uno degli obiettivi di mercato dell’Hull City. Lo statunitense sta disputando una buona stagione, diverse sono le squadre tra Olanda, Belgio e Inghilterra che lo vorrebbero nella prossima stagione. La più interessata sarebbe proprio l’Hull City, attualmente in zona retrocessione in Championship. Dopo averlo cercato già nel 2022, sarebbe pronta a presentare un’offerta alla Roma a titolo definitivo per ottenere il cartellino del classe 2001.