Mercato, Guedes vuole la Roma: Gattuso preferisce Perez nella trattativa

Per Goncalo Guedes c’è solo la Roma. Il portoghese ha già scelto la sua prossima meta e Jorge Mendes, il suo agente, sta facendo di tutto per accontentarlo. La valutazione del Club spagnolo è di 40 milioni, considerata decisamente alta dai giallorossi. C’è un fattore che va a favore dei capitolini: il Valencia deve monetizzare entro il 30 giugno per non chiudere il bilancio in negativo. La partita potrebbe durare anche poco. Gattuso, poi, avrebbe già scelto la sua preferenza per il giocatore nella trattativa. Si tratta di Carles Perez che è avanti ad Amadou Diawara. Lo riporta il sito calciomercato.com.