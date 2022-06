Gonçalo Guedes è pronto a lasciare il Valencia: lo stesso giocatore lo ha dichiarato in Nazionale, confermando di fatto le indiscrezioni sul suo futuro. La Roma segue da tempo l’esterno portoghese e vorrebbero chiudere, ma gli spagnoli chiedono 40 milioni. Decisiva sarà la volontà del giocatore da un lato, e Jorge Mendes dall’altro. Visti gli ottimi rapporti con lo Special One, la presenza dell’agente portoghese può essere la chiave per la riuscita dell’affare. A riportarlo è Il Tempo.