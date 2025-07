Continua il lavoro della Roma sul fronte delle uscite, in particolare per quanto riguarda i giovani del settore giovanile. Dopo le operazioni ormai in dirittura d’arrivo per Mastrantonio e Plaia, anche il capitano della Primavera si appresta a cambiare maglia.

Come riportato da Sky Sport, il numero 10 della Primavera, Graziani, passerà al Pescara a titolo definitivo. Il trequartista classe 2005 firmerà un contratto triennale con opzione per un quarto anno con il club abruzzese. L’accordo prevede che la Roma mantenga il 50% sulla futura rivendita del calciatore, a conferma dell’interesse del club nel continuare a seguire la sua crescita anche a distanza. Le firme sono attese per la mattinata di domani.