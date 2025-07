Pierluigi Gollini non rientra più nei progetti tecnici della Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il portiere classe 1995, dopo il fallimento della trattativa con la Cremonese, è ufficialmente sul mercato e non è stato convocato per l’amichevole odierna contro il Kaiserslautern, un segnale chiaro della sua esclusione dal progetto giallorosso. I giallorossi, nel frattempo, sono già al lavoro per individuare un nuovo secondo portiere alle spalle del titolare Mile Svilar.

L’avventura di Gollini nella Capitale sembra essere giunta al capolinea dopo appena sei mesi. Arrivato a gennaio 2025 dall’Atalanta per circa 800 mila euro, il portiere bolognese non ha mai trovato spazio, chiuso dall’ottimo rendimento di Svilar, che si è guadagnato il posto da titolare e ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030. L’arrivo di Gasperini, che aveva già allenato il giocatore alla Dea, senza instaurare un rapporto idilliaco, ha ulteriormente complicato la situazione, spingendo il giocatore verso l’uscita.

Con il ragazzo fuori dai piani, la compagine giallorossa si trova ora a dover colmare il vuoto nel ruolo di secondo portiere. Il direttore sportivo è già al lavoro per individuare un profilo affidabile, in grado di garantire sicurezza in caso di necessità e di adattarsi al sistema di gioco del tecnico. Tra i nomi circolati in passato, spicca quello di Marco Sportiello, anche se la pista sembra essersi raffreddata. Non si escludono soluzioni low-cost o occasioni di mercato, con l’obiettivo di completare il reparto portieri prima dell’inizio della stagione.