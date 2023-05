Mercato, gli occhi della Premier su Ibanez. Osservatori all’Olimpico per il difensore brasiliano

Roger Ibanez sarebbe finito nel mirino dei club di Premier League. Il difensore giallorosso, ma anche stabilmente del Brasile, avrebbe attirato l’attenzioni di alcuni club in Europa, al punto da inviare osservatori per le partite allo Stadio Olimpico. Il numero 3 della Roma sarebbe concentrato solo sul finale di stagione. Lo riporta Fabrizio Romano.

Premier League clubs have sent their scouts to keep an eye on Roger Ibanez ahead of summer transfer window; interest's growing around AS Roma centre back. 🟡🔴🇧🇷 #transfers

Ibanez, now only focused on the final games with Roma; he has also been recently called up by Brazil. pic.twitter.com/TTFkuebKNN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023