Dopo un 2024 difficile, segnato da critiche della stampa e delusi giudizi dei tifosi, il nuovo anno ha cambiato completamente il destino di Giay, terzino destro argentino in forza al Palmeiras. Il 2025 si è aperto per lui con una svolta, 8 presenze consecutive da titolare e una prestazione decisiva nella vittoria contro il Vasco de Gama, dove ha salvato un gol fondamentale. Attualmente il giocatore, ha avuto solo una breve pausa contro il Bolivar prima di tornare in campo nella sfida contro il Bragantino.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che anche dall’Europa sono arrivate le prime voci di interesse. In particolare, la Roma sembra tenerlo d’occhio, come riportato da diversi media italiani. Intanto, queste sono le sue parole alla testata giornalistica brasiliana “Ge.Globo” dove si dice essere concentrato sul presente:

“Adesso sono qui, con la testa completamente rivolta a ciò che succede in campo. La mia attenzione deve restare sui match e sui tornei che stiamo affrontando.”