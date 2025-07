Continua a prendere forma la nuova Roma targata Gasperini, con la società impegnata a rinforzare ogni reparto. Dopo aver puntato l’obiettivo, ora i giallorossi sembrano davvero a un passo dal chiudere per un giovane difensore centrale considerato tra i più promettenti del panorama italiano.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, Daniele Ghilardi, classe 2003 e attualmente in forza al Verona, è molto vicino a vestire la maglia della Roma. Il club capitolino ha presentato un’offerta leggermente superiore ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, e nella giornata odierna sono andati in scena nuovi contatti tra le parti per limare gli ultimi dettagli.

La trattativa è in fase avanzata e si respira ottimismo per la chiusura. Ghilardi andrebbe a rinforzare il pacchetto difensivo giallorosso, portando freschezza e prospettiva a un reparto che Gasperini intende ricostruire con attenzione.