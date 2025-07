Un’assenza che alimenta le voci di mercato. Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 del Verona e obiettivo concreto della Roma per rinforzare il reparto arretrato, non prenderà parte all’amichevole in programma oggi alle 17.30 contro la Virtus Arena. Un segnale che potrebbe confermare l’imminente svolta nella trattativa tra i due club.

Come riportato dal club, il nome di Ghilardi non compare né tra i titolari né tra i giocatori convocati in panchina per l’ultima amichevole del ritiro estivo del Verona, ora guidato da Paolo Zanetti. Un’esclusione che appare legata a motivi di mercato, considerando l’interesse concreto della Roma, alla ricerca di un rinforzo giovane e affidabile per la difesa.

La trattativa sembra ben avviata e l’assenza odierna potrebbe rappresentare un indizio ulteriore di un trasferimento ormai alle porte.