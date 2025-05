Stando a quanto riportato nelle ultime ore su X da Marco Conterio, adesso sul tavolo di Gasperini ci sarebbe un’offerta per il possibile prolungamento del contratto.

L’offerta prevede un altro anno di contratto, ovvero fino al 2027. Tuttavia, il tecnico sembra ancora non aver dato risposte a riguardo. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

Il tecnico della Dea ormai si sa, è sulla lista della Roma da ormai un po’ di tempo. Staremo a vedere come reagirà la società giallorossa in caso di un’accordo tra le parti. Per adesso oltre a Gasperini, le altre piste in circolo per la nuova panchina sarebbero quelle di Allegri e Farioli.