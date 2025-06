Mercato, Garnacho in vacanza nella capitale. La moglie fa sognare i tifosi: ” Tutte le strade portano a Roma”

Alejandro Garnacho è sempre più lontano dal Manchester United. Dopo la rottura con il tecnico Amorim, il club ha aperto alla possibilità di cederlo. Tra le opzioni per l’esterno argentino classe 2004, spunta anche la Roma, alla ricerca di rinforzi offensivi adatti al gioco diretto e verticale di Gasperini.

Per caratteristiche, Garnacho ricorda da vicino il Papu Gomez che fu determinante nella migliore Atalanta dell’era Gasp. Ala veloce e imprevedibile, è in grado di occupare più posizioni alle spalle della punta. Un profilo che intriga, anche alla luce degli ottimi rapporti che il ragazzo ha con Dybala, Soulé e Paredes.

Nelle scorse ore, un ulteriore coincidenza fa sperare i tifosi. La sua presenza a Roma che, in compagnia della moglie, sui social ha citato la celebre frase “Tutte le strade portano a Roma”, frase che ha inevitabilmente alimentato i desideri dei tifosi giallorossi. Un dettaglio forse casuale, ma che si somma a indizi concreti: lo stipendio (1,8 milioni) è sostenibile, e lo United valuta il prestito con diritto di riscatto, formula appetibile e spesso utilizzata dal DS Ghisolfi nel precedente mercato. Sullo sfondo, anche un possibile interesse per Svilar, che potrebbe facilitare i contatti.

La sensazione è che la candidatura dei giallorossi per il talento argentino, non si è del tutto impossibile da portare a termine. La Roma si ritroverebbe con un altro talento cristallino della Selección Argentina da affiancare a Matias Soulé, oltre che ad un giocatore in cerca riscatto ed approvazione dopo una stagione negativa in Premier.