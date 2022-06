Mercato, Fuzato ad un passo dall’Ibiza a titolo definitivo

Non solo mercato in entrata in casa Roma. I giallorossi hanno chiuso da tempo per Mile Svilar, portiere ex Benfica che andrà ad occupare il ruolo di secondo portiere alle spalle di Rui Patricio. Si cercava da tempo una sistemazione per Daniel Fuzato, vice del portoghese della scorsa stagione, che ora sembra vicino ad un approdo in Spagna in Segunda Division. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, infatti, il portiere brasiliano è molto vicino all’Ibiza a titolo definitivo.