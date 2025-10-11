Niccolò Pisilli continua a mettersi in luce con prestazioni di livello, ma il suo futuro immediato potrebbe essere lontano dalla capitale. Il centrocampista classe 2004, reduce da una brillante prova con la Nazionale Under 21 coronata da una doppietta, sta confermando tutte le qualità che lo hanno reso uno dei talenti più interessanti del vivaio giallorosso. Tuttavia, lo spazio nella Roma di Gian Piero Gasperini resta limitato, complice la forte concorrenza e la preferenza del tecnico per profili più esperti, chiamati a reggere il doppio impegno tra Serie A ed Europa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società sta valutando l’ipotesi di una partenza in prestito già nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di garantire al giovane romano un maggiore minutaggio e la possibilità di crescere con continuità. Diverse squadre italiane di Serie A e B avrebbero già manifestato interesse, riconoscendo in Pisilli un prospetto dal grande potenziale. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane, anche in base alle eventuali uscite a centrocampo. Un’opportunità di crescita che la Roma seguirà da vicino, con l’intenzione di riportarlo in giallorosso ancora più maturo.