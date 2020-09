Le prossime ore saranno decisive per lo sbarco di Chris Smalling a Roma ed averlo a disposizione contro il Verona alla prima di campionato. Come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport entro 48 ore è attesa la fumata bianca per vedere il centrale nella Capitale. L’offerta resta quella di circa 11 milioni di euro più bonus (dai 3 ai 5). Negli ultimi giorni l’inglese si è allenato a parte col Manchester United. Per lui pronto un contratto da quasi 4 milioni a stagione.