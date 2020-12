Mercato, frenata per Reynolds a causa dei costi di intermediazione

La Roma sembrava molto vicina a Bryan Renolds. Il Dallas aveva di fatto accettato l’offerta pari a 7.5 milioni del club giallorosso, ma l’affare ha avuto una frenata dopo il dialogo tra i dirigenti della Roma e l’enutorage del terzino statunitense. Il giovane calciatore sarebbe il profilo adatto per la nuova proprietà: giovane con un costo relativamente basso. Ma le cose non stanno andando come vorrebbero.

Come riportato da Sky Sport, dietro questa improvvisa sospensione della trattativa ci sarebbero i costi di intermediazione. L’agente del giocatore infatti, avrebbe chiesto una commissione giudicata troppo alta dalla Roma. Per questo la trattativa con Reynolds non ha avuto l’accelerata e non ci sono sicurezze che giungerà in futuro. I suoi procuratori infatti stanno trattando anche con Juventus e Club Brugge.