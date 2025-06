Spuntano nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Frattesi, e il suo nome torna a circolare con insistenza in orbita Roma. Secondo quanto riportato da Francesco Guerrieri di Calciomercato.it, il club giallorosso starebbe valutando un nuovo assalto al centrocampista attualmente in forza all’Inter, in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Già a gennaio Frattesi aveva manifestato una certa insofferenza per lo scarso impiego e il desiderio di cambiare aria. I contatti con il suo entourage ci sono stati, ma non si è mai arrivati a forzare la mano per una cessione. Ora, con la programmazione per la nuova stagione alle porte, il suo profilo potrebbe tornare d’attualità per rinforzare una mediana che ha bisogno di energie fresche e qualità. Frattesi, cresciuto nel vivaio romanista, resta un nome da tenere d’occhio.