Mercato, Frattesi rallenta le voci sulla Premier: “Un altro paio di anni in Italia per arrivarci come si deve”

Il centrocampista ex giallorosso, ed ora al Sassuolo, Davide Frattesi ha parlato durante l’assegnazione del Premio Bucciarelli sulle voci di mercato che lo riguardano verso la Premier League. Ecco le sue dichiarazioni: “Va fatto tutto per step, secondo me. Ho iniziato con la Serie B, piano piano sono arrivato in A. Prima di fare un salto del genere, per arrivarci pronto, serviranno un altro paio di anni in Italia per poi arrivarci come si deve”. Le estimatrici nel mercato italiano non mancano, con la Juventus e la Roma, lo riporta calciomercato.com.