Davide Frattesi vuole tornare alla Roma a tutti i costi. Il suo addio non gli è andato giù ed ora è pronto a riprendersi quella maglia che avrebbe meritato anche qualche anno fa. Come riportato dal sito del Corriere dello Sport il giocatore smania dalla voglia di giallorosso. In questi giorni si sta sentendo con Capitan Pellegrini ed anche con Tiago Pinto. Frattesi ha detto al general manager che è pronto a tagliarsi le vacanze e farsi trovare all’inizio del raduno al 4 luglio.