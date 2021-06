Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, è pronto a tornare in panchina. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, il portoghese è vicinissimo alla firma con il Tottenham ultima squadra allenata da José Mourinho. L’ex allenatore giallorosso è pronto a firmare un contratto triennale. Inoltre – come riportato da Nicolò Schira – Fonseca percepirà 4 milioni di euro di ingaggio.