Mercato, Fonseca ha chiesto El Shaarawy: ostacolo Shanghai

Fonseca fa sul serio per El Shaarawy. Come riporta Sky Sport infatti, il portoghese lo vorrebbe alla Roma almeno per colmare le lacune di qualche attaccante che non si sta comportando bene. Uno su tutti è Carles Perez, che non rappresenta attualmente un’alternativa affidabile davanti.

Leggi anche: Allenamento Sampdoria, sala video e tattica. Primo test con il gruppo per Bereszynski, terapie per Gabbiadini

L’ostacolo è sempre lo stesso, lo Shanghai: i cinesi vogliono monetizzare dalla sua cessione e non sono disposti a cederlo a titolo gratuito fino a giugno, come invece vorrebbe il club capitolino. La trattativa comunque entrerà nel vivo a partire dai prossimi giorni.