Mercato, Florenzi vuole restare al Milan: Maldini valuta il piano B

Alessandro Florenzi ha iniziato a scalare le gerarchie del Milan rivelandosi un vero e proprio jolly nel mazzo a disposizione di Pioli. Ha giocato come esterno di centrocampo, terzino destro e a gara in corso anche in mediana. L’ex Roma contro giocherà titolare sulla fascia di sinistra, dove non ci sarà lo squalificato Theo Hernandez.

Florenzi ha già comunicato ai dirigenti la volontà di restare al Milan. Maldini lo stima moltissimo e non sarebbe un problema riscattarlo dalla Roma a 4,5 milioni di euro, ma non ha ancora preso una decisione sul futuro del calciatore, che venerdì compierà 31 anni. Maldini e Massara non hanno fretta e prima di acquistarlo a titolo definitivo valutano il piano B: Singo del Torino. La dirigenza meneghina sta valutando anche Mazraoui dell’Ajax, nel mirino però del Barcellona. A riportarlo è calciomercato.com.