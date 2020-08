La Fiorentina sembra aver messo il piede sull’acceleratore per Samuele Ricci. I viola infatti, secondo quando riporta La Nazione, hanno chiesto il giocatore in prestito, ora in forza all’Empoli, con diritto di riscatto al termine della prossima stagione. Il centrocampista classe 2001 sembrava essere destinato al Napoli, vista l’offerta di 11 milioni fatta all’Empoli, ma il ragazzo ha indugiato e l’operazione non è andata in porto. Sul calciatore è forte l’interesse anche di Roma e Inter.