Federico Fazio è molto vicino a lasciare la Capitale. Come riporta Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale infatti, la Roma ha raggiunto l’accordo col Cagliari per la sua cessione. I dettagli dell’operazione sono questi: trasferimento immediato a 2,5 milioni di euro più cinquecentomila di bonus. Per la riuscita dell’operazione manca il “si” dell’argentino. Di Francesco sarebbe molto contento di accoglierlo in Sardegna.