Federico Fazio non farà parte della Roma della prossima stagione. José Mourinho non vede l’argentino nei suoi piani ed è per questo che il centrale si sta guardando intorno. Su di lui – scrive Nicolò Schira – c’è il forte interesse di Eusebio Di Francesco, neo tecnico del Verona. I giallorossi lo hanno proposto ai veronesi, ma Fazio (che ha il contratto in scadenza nel 2022) ha un ingaggio alto che potrebbe quindi essere un ostacolo per l’affare.