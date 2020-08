Federico Fazio è uno tra i nomi in uscita del mercato della Roma. Il club sta valutando le varie opzioni sul tavolo. Come riporta Superdeporte, il centrale argentino è stato visto oggi all‘aeroporto di Valencia con zaino e mascherina della Roma. Da tempo il difensore è nei piani del Villarreal, ma non sarebbe l’unico club interessato. Anche il Benfica, dopo aver ufficializzato Vertonghen, starebbe pensando al classe ’87 per rinforzare la diresa. Fazio in ogni caso, vorrebbe un ritorno in Liga.

