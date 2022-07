Mercato, fatta per Villar al Monza: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Gonzalo Villar è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista spagnolo, tornato dal prestito con il Getafe, approderà in Brianza con la formula del prestito oneroso ad 1 milione con obbligo di riscatto a 7 legato alla salvezza del club di Berlusconi. Stando a quanto riportato da Goal.com, dunque tutto fatto per il passaggio del regista che non rientra nei piani di Josè Mourinho per la prossima stagione. I brianzoli hanno definito gli ultimi dettagli e sono pronti ad accogliere l’ex giocatore dell’Elche.